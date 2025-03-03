"Линия дронов": Минобороны запустило проект по развитию спецподразделений БПЛА

Министерство обороны Украины запускает проект "Линия дронов", направленный на развитие специализированных подразделений беспилотных летательных аппаратов в составе ВСУ. Проект предусматривает масштабирование боевого опыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сегодня в Украине официально стартует проект "Линия дронов", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью проекта является развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в составе Вооруженных Сил Украины.

Проект предусматривает создание сети специализированных частей, которые будут оснащены современными технологиями и оборудованием, а также получат необходимые ресурсы и специалистов для эффективной работы.

Это стратегическое масштабирование эффективных решений в военной сфере, в частности создание "killzone" на 10-15 км, что затруднит продвижение врага, предоставляя пехоте необходимое воздушное сопровождение и прикрытие.

Важной составляющей проекта является также закупка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), транспорта и другого необходимого оборудования для выполнения боевых задач.

Министерство обороны уже выделило дополнительные 4.6 млрд грн на реализацию этого проекта, чтобы обеспечить подразделения всем необходимым для повышения эффективности боевых операций.

Спецподразделения БПЛА

Ключевой особенностью "Линии дронов" является возможность присоединиться к проекту как военным, так и гражданским.

Желающие могут стать частью таких формирований, как:

"РАРОГ";

"К-2";

"ФЕНИКС";

"АХИЛЛЕС";

"ПТИЦЫ МАДЬЯРА".

Участники проекта получат специализированную подготовку по беспилотным летательным аппаратам, с акцентом на практические занятия, тактическую подготовку и обучение работе с беспилотными комплексами, а также опыт реальных боевых операций и методы перехвата вражеских дронов.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться к "Линии дронов", нужно пройти регистрацию. Это можно сделать несколькими способами: