На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях войска РФ не могут продвинуться

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях российские военные не могут продвинуться. Оккупанты терпят поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ во взаимодействии с авиацией в течение суток 18 мая было нанесено поражение по 90 целям на позициях войск РФ.

"Уничтожили 20 российских военных, две самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные утраты уточняются", - говорится в сообщении.

В Черном море продолжается маневрирование двух отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях готовы к применению более 30 крылатых ракет, отмечает Оперативное командование "Юг".