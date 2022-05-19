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На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях войска РФ не могут продвинуться

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Четверг 19 мая 2022 02:20
На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях войска РФ не могут продвинуться Фото: на юге Украины войска РФ не могут продвинуться (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях российские военные не могут продвинуться. Оккупанты терпят поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ во взаимодействии с авиацией в течение суток 18 мая было нанесено поражение по 90 целям на позициях войск РФ.

"Уничтожили 20 российских военных, две самоходные артустановки, автомобильную и бронированную технику. Окончательные утраты уточняются", - говорится в сообщении.

В Черном море продолжается маневрирование двух отрядов боевых кораблей, удерживающих блокаду украинских портов и гражданского судоходства. На 4 кораблях готовы к применению более 30 крылатых ракет, отмечает Оперативное командование "Юг".

Ранее сообщалось, что специалисты СБУ обезвредили российскую агентурную сеть, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев. Ее курировал генерал российских оккупационных сил.

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Херсон Николаев
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