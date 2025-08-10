Ліна Костенко заборонила концерти її поезії у Львові: у чому причина

Українська поетеса Ліна Костенко виступила проти проведення двох мистецьких вечорів "Очима ти сказав мені: Люблю", які мали відбутися 11 серпня у Львівському національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької.

Заява Ліни Костенко

8 серпня письменниця оприлюднила звернення, в якому зазначила, що львівські концерти рекламуються і розпродаються без її відома та без офіційного дозволу на публічне виконання віршів.

Вона навела приклад київського вечора, який відбувся 30 червня 2025 року у Жовтневому палаці.

Тоді, навіть попри те, що погодження відбулося вже в процесі підготовки, організатори виконали дві ключові вимоги: затвердили з нею програму і концепцію, а також передали на ЗСУ 470 тисяч гривень від прибутку з квитків.

Ліна Костенко (фото: facebook.com/lina.kostenko.v)

За словами поетеси, у випадку з львівськими вечорами жодна з умов не була дотримана.

За розкладом, 11 серпня планувалося два покази - о 16:30 та 19:30. Захід присвячувався поезії Костенко, а квитки активно продавалися й значна їх частина була викуплена. Ініціатором виступала концертна агенція Atmosphere.

Після того, як поетеса висловила заперечення, організатори вирішили не скасовувати подію повністю, але змінили її назву на "Кохайтеся, чорнобриві" та вилучили з програми її твори.

"У моєму житті є численні форми театральної, музичної та іншої мистецької співпраці - в Україні та за її межами, - які приносять ініціаторам, учасникам і мені самій новий досвід і творчу радість перестворення літературного тексту. Крім обов’язку дотримання суворих юридичних норм авторського права, в мистецькому світі ми всі мали б перебувати в просторі, який я називаю "зоною етичної безпеки", - наголосила Ліна Костенко.

Ліна Костенко (скріншот)

Вона підкреслила, що завжди відкрита до нових проєктів, але лише за умови поваги до авторських прав та етичних стандартів.

Що кажуть організатори

У коментарі для "ГОРДОН" представники Atmosphere заявили, що здивовані позицією поетеси.

За їхніми словами, вони неодноразово організовували подібні події, повідомляючи про це через доньку авторки - Оксану Пахльовську, та отримували усну згоду.

Організатори стверджують, що й цього разу усно поінформували про захід і спершу дістали схвалення.

Коли ж отримали листа з вимогою скасування через "порушення авторського права", вони запропонували обговорити фінансові умови і були готові виконати всі зобов’язання, але ця пропозиція була відхилена.

У підсумку вони замінили програму, повністю вилучивши твори Костенко, щоб уникнути подальших конфліктів.

Афіша поетичного вечора (скріншот)

"Нам дуже прикро, що винятково через непорозуміння та небажання іншої сторони погодити всі умови, до виконання яких ми були готові, виникла ця ситуація. Шкода, що через її широке озвучення в медійному просторі зі зміщеними акцентами та недостовірною інформацією ми зазнаємо морально-репутаційних збитків і приниження честі та гідності", - зазначили організатори.

"Просимо вибачення перед Ліною Костенко винятково за те, що через небажання представників поетеси погодити всі умови реалізації проєкту у неї виникли хибні уявлення щодо нашої доброчесності й порядності", - йдеться у відповіді агенції.