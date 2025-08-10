Лина Костенко запретила концерты ее поэзии во Львове: в чем причина

Украинская поэтесса Лина Костенко выступила против проведения двух художественных вечеров "Очима ти сказав мені: Люблю", которые должны были состояться 11 августа во Львовском национальном академическом драматическом театре имени Марии Заньковецкой.

Заявление Лины Костенко

8 августа писательница обнародовала обращение, в котором отметила, что львовские концерты рекламируются и распродаются без ее ведома и без официального разрешения на публичное исполнение стихов.

Она привела пример киевского вечера, который состоялся 30 июня 2025 года в Октябрьском дворце.

Тогда, даже несмотря на то, что согласование произошло уже в процессе подготовки, организаторы выполнили два ключевых требования: утвердили с ней программу и концепцию, а также передали на ВСУ 470 тысяч гривен от прибыли с билетов.

Лина Костенко (фото: facebook.com/lina.kostenko.v)

По словам поэтессы, в случае с львовскими вечерами ни одно из условий не было соблюдено.

По расписанию, 11 августа планировалось два показа - в 16:30 и 19:30. Мероприятие посвящалось поэзии Костенко, а билеты активно продавались и значительная их часть была выкуплена. Инициатором выступало концертное агентство Atmosphere.

После того, как поэтесса выразила возражения, организаторы решили не отменять событие полностью, но изменили его название на "Кохайтеся, чорнобриві" и изъяли из программы ее произведения.

"В моей жизни есть многочисленные формы театрального, музыкального и другого художественного сотрудничества - в Украине и за ее пределами, - которые приносят инициаторам, участникам и мне самой новый опыт и творческую радость пересоздания литературного текста. Кроме обязанности соблюдения строгих юридических норм авторского права, в художественном мире мы все должны были бы находиться в пространстве, которое я называю "зоной этической безопасности", - подчеркнула Лина Костенко.

Лина Костенко (скриншот)

Она подчеркнула, что всегда открыта к новым проектам, но только при условии уважения авторских прав и этических стандартов.

Что говорят организаторы

В комментарии для "ГОРДОН" представители Atmosphere заявили, что удивлены позицией поэтессы.

По их словам, они неоднократно организовывали подобные события, сообщая об этом через дочь автора - Оксану Пахлевскую, и получали устное согласие.

Организаторы утверждают, что и на этот раз устно проинформировали о мероприятии и сначала получили одобрение.

Когда же получили письмо с требованием отмены из-за "нарушения авторского права", они предложили обсудить финансовые условия и были готовы выполнить все обязательства, но это предложение было отклонено.

В итоге они заменили программу, полностью изъяв произведения Костенко, чтобы избежать дальнейших конфликтов.

Афиша поэтического вечера (скриншот)

"Нам очень жаль, что исключительно из-за недоразумения и нежелания другой стороны согласовать все условия, к выполнению которых мы были готовы, возникла эта ситуация. Жаль, что из-за ее широкого озвучивания в медийном пространстве со смещенными акцентами и недостоверной информацией мы испытываем морально-репутационные убытки и унижение чести и достоинства", - отметили организаторы.

"Просим прощения перед Линой Костенко исключительно за то, что из-за нежелания представителей поэтессы согласовать все условия реализации проекта у нее возникли ложные представления о нашей добропорядочности и порядочности", - говорится в ответе агентства.