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Ліміти споживання дещо збільшили: в "Укренерно" оцінили стан енергосистеми

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Середа 01 лютого 2023 11:24
Ліміти споживання дещо збільшили: в "Укренерно" оцінили стан енергосистеми Фото: в "Укренерно" оцінили стан енергосистеми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До усіх областей були доведені дещо збільшені ліміти споживання. Дефіцит потужності й надалі зберігається значний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"До всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", - пише пресслужба.

Зазначається, що станом на 11:00 в жодній з областей не було зафіксовано перевищення лімітів. В інакшому випадку упродовж доби застосовуватимуться аварійні відключення.

Наразі ж продовжується відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які були пошкоджені росіянами під час останньої масованої атаки 26 січня.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві вимикають світло за графіком, проте є 3 % будинків, яким технічно неможливо це зробити.

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Укренерго
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