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Лимиты потребления несколько увеличили: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы

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Среда 01 февраля 2023 11:24
Лимиты потребления несколько увеличили: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы Фото: в "Укренерно" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

До всех областей были доведены несколько увеличенные лимиты потребления. Дефицит мощности по-прежнему сохраняется значительный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"До всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления, действующие в течение суток. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленного лимита", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 11:00 ни в одной из областей не было зафиксировано превышение лимитов. В противном случае в течение суток будут применяться аварийные отключения.

В настоящее время продолжается восстановление объектов энергетической инфраструктуры, которые были повреждены россиянами во время последней массированной атаки 26 января.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – добавляет "Укрэнерго".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве выключают свет по графику, однако есть 3% домов, которым технически невозможно это сделать.

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