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Ліміти на карткові перекази. Стало відомо, чи будуть діяти з 1 квітня

Вівторок 01 квітня 2025 21:14
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Ліміти на карткові перекази. Стало відомо, чи будуть діяти з 1 квітня Ілюстративне фото: українській військовий (freepik com)
Автор: Наталія Кава

Нацбанк України скасував обмеження у 150 000 грн на місяць для переказів між людьми з рахунків у одному банку на рахунки в іншому. Мова про P2P та C2C перекази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Як заявили у відомстві, дія таких обмежень мала стимулювати напрацювання рішень, які були б спрямовані на мінімізацію використання платіжної інфраструктури в протиправній діяльності.

За час дії регуляторних обмежень:

  • в Україні почав діяти новий закон, який збільшував штрафи за порушення платіжного законодавства;
  • банки та платіжні компанії підписали меморандум про прозорість ринку платежів, щоб покращити обслуговування клієнтів;
  • фінансові установи продовжують вдосконалювати систему моніторингу платежів відповідно до вимог НБУ;
  • правоохоронці активніше виявляють фінансові махінації, нещодавно було викрито схему з понад 4 тисячами фіктивних осіб;
  • НБУ розробив концепцію реєстру підозрілих осіб для посиленого контролю платежів і планує передати її на розгляд Верховної Ради у квітні.

Таким чином знизився сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який було зафіксовано минулого року.

"Національний банк і далі моніторитиме ситуацію та працюватиме над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата", - сказано у заяві.

Ліміти на перекази

З 1 жовтня минулого року в Україні було встановлено обмеження на вихідні перекази з картки на картку (P2P) у розмірі до 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження мали діяти по 1 квітня 2025 року, і далі БК повинен був вирішити чи подовжувати їх.

Також у грудні низка найбільших банків підписали меморандум щодо лімітів на перекази, який поширював обмеження і на перекази через систему IBAN.

Банки не встановлювали ліміти на операції клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зокрема зарплатних клієнтів та інших клієнтів із підтвердженими доходами), а також волонтерів.

Окрім цього, згідно з постановою НБУ, українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це буде стосуватись і переказів на картки інших банків.

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Національний банк України
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