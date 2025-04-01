Лимиты на карточные переводы. Стало известно, будут ли действовать с 1 апреля

Нацбанк Украины отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов между людьми со счетов в одном банке на счета в другом. Речь о P2P и C2C переводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как заявили в ведомстве, действие таких ограничений должно было стимулировать наработки решений, которые были бы направлены на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

За время действия регуляторных ограничений:

в Украине начал действовать новый закон, который увеличивал штрафы за нарушение платежного законодательства;

банки и платежные компании подписали меморандум о прозрачности рынка платежей, чтобы улучшить обслуживание клиентов;

финансовые учреждения продолжают совершенствовать систему мониторинга платежей в соответствии с требованиями НБУ;

правоохранители активнее выявляют финансовые махинации, недавно была разоблачена схема с более чем 4 тысячами фиктивных лиц;

НБУ разработал концепцию реестра подозрительных лиц для усиленного контроля платежей и планирует передать ее на рассмотрение Верховной Рады в апреле.

Таким образом снизился всплеск объема переводов между счетами физлиц, который был зафиксирован в прошлом году.

"Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом", - говорится в заявлении.

Лимиты на переводы

С 1 октября прошлого года в Украине было установлено ограничение на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Ограничения должны были действовать по 1 апреля 2025 года, и дальше БК должен был решить продлевать ли их.

Также в декабре ряд крупнейших банков подписали меморандум о лимитах на переводы, который распространял ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не устанавливали лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Кроме этого, согласно постановлению НБУ, украинцы смогут увидеть информацию о получателе платежа перед его проведением. Это будет касаться и переводов на карты других банков.