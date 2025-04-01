ua en ru
Вт, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лимиты на карточные переводы. Стало известно, будут ли действовать с 1 апреля

Вторник 01 апреля 2025 21:14
UA EN RU
Лимиты на карточные переводы. Стало известно, будут ли действовать с 1 апреля Иллюстративное фото: украинский военный (freepik com)
Автор: Наталья Кава

Нацбанк Украины отменил ограничение в 150 000 грн в месяц для переводов между людьми со счетов в одном банке на счета в другом. Речь о P2P и C2C переводах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как заявили в ведомстве, действие таких ограничений должно было стимулировать наработки решений, которые были бы направлены на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

За время действия регуляторных ограничений:

  • в Украине начал действовать новый закон, который увеличивал штрафы за нарушение платежного законодательства;
  • банки и платежные компании подписали меморандум о прозрачности рынка платежей, чтобы улучшить обслуживание клиентов;
  • финансовые учреждения продолжают совершенствовать систему мониторинга платежей в соответствии с требованиями НБУ;
  • правоохранители активнее выявляют финансовые махинации, недавно была разоблачена схема с более чем 4 тысячами фиктивных лиц;
  • НБУ разработал концепцию реестра подозрительных лиц для усиленного контроля платежей и планирует передать ее на рассмотрение Верховной Рады в апреле.

Таким образом снизился всплеск объема переводов между счетами физлиц, который был зафиксирован в прошлом году.

"Национальный банк и дальше будет мониторить ситуацию и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом", - говорится в заявлении.

Лимиты на переводы

С 1 октября прошлого года в Украине было установлено ограничение на исходящие переводы с карты на карту (P2P) в размере до 150 тысяч гривен в месяц. Ограничения должны были действовать по 1 апреля 2025 года, и дальше БК должен был решить продлевать ли их.

Также в декабре ряд крупнейших банков подписали меморандум о лимитах на переводы, который распространял ограничения и на переводы через систему IBAN.

Банки не устанавливали лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Кроме этого, согласно постановлению НБУ, украинцы смогут увидеть информацию о получателе платежа перед его проведением. Это будет касаться и переводов на карты других банков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
Почему Россия впервые за месяцы не запускала "Шахеды": эксперт объяснил возможные причины
DAILY
Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Удар для Путина. Чем опасны для Кремля пошлины Трампа на российскую нефть