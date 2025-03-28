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Прозорість переказів: НБУ зобов'яже банки розкривати дані про одержувачів

Україна, П'ятниця 28 березня 2025 11:06
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Прозорість переказів: НБУ зобов'яже банки розкривати дані про одержувачів Фото: В Україні змінять правила розрахунків в інтернеті та переказів з картки на картку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це стосується і переказів на картки інших банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови НБУ.

Згідно з документом, надавачі платіжних послуг, повинні привести свою діяльність у відповідність до нових норм до 1 жовтня 2025 року.

Як зазначили в НБУ, це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг.

Зокрема обов'язковою буде передача інформації про:

  • суб’єкта господарювання - код за ЄДРПОУ;
  • фізичну особу - унікальний (повний) номер платіжного інструменту.

У НБУ планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов'язкові їхні реквізити. Для онлайн-платежів банки будуть надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.

Таким чином, українці будуть отримувати інформацію про те, на користь кого роблять платіж або переказ.

Платіжна інструкція

Змінами до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів передбачено, що платіжна інструкція повинна містити таку обов'язкову інформацію:

1) номер платіжної інструкції, дату та час здійснення операції;

2) повне або скорочене (за наявності) найменування надавача платіжних послуг.

3) повне або скорочене (за наявності) найменування та ідентифікатор еквайра / інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра;

4) ідентифікатор платіжного термінала (у разі застосування);

5) унікальний номер платіжного інструменту держателя (платника);

6) відомості про отримувача:

для юридичної особи – повне або скорочене (за наявності) найменування, номер рахунку у форматі IBAN та код за ЄДРПОУ;

для фізичної особи-підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, - найменування, номер рахунку у форматі IBAN, РНОКПП або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

для фізичної особи - унікальний номер платіжного інструменту/номер рахунку у форматі IBAN /електронний гаманець, інший унікальний ідентифікатор (за наявності);

7) суму та валюту операції;

8) суму комісійної винагороди надавача платіжних послуг (за наявності);

9) суму комісійної винагороди еквайра, що утримується з держателя (за наявності);

10) призначення платіжної операції;

11) код категорії діяльності суб'єкта господарювання.

Еквайринг - це послуга, яка дозволяє підприємствам приймати платежі за товари та послуги за допомогою банківських карток або інших безготівкових методів оплати.

Коли клієнт розраховується карткою, банк-еквайр (банк, що обслуговує торгову точку) проводить транзакцію, перевіряє наявність коштів у клієнта та перераховує їх на рахунок продавця.

Банки-еквайри отримують фіксований відсоток за свої послуги

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