Ліміти у 150 тисяч не діють. Популярний банк спростив перекази по карткам

Ліміти на перекази та зняття готівки

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановив тимчасовий - на пів року - ліміт для переказів фізичних осіб "з карти на карту" (відомих також як P2P або C2С). Це було зроблено з метою запобігання використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях.

Крім того, ми розповідали, що українці віддають перевагу безготівковим і безконтактним розрахункам платіжними картками.

Впродовж першого півріччя 2024 року кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) в Україні та поза її межами з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, становила 4 123 млн шт., а їхня сума - 3 093,1 млрд грн.

Оскільки бувають ситуації, коли без готівки не обійтися, її доводиться знімати з того чи іншого банкомата. При цьому умови та ліміти щодо зняття готівки в банкоматах різних банків України мають низку відмінностей.

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