Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

Лимиты на переводы и снятие наличных

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил временный - на полгода - лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С). Это было сделано с целью предотвращения использования платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Кроме того, мы рассказывали, что украинцы предпочитают безналичные и бесконтактные расчеты платежными карточками.

За первое полугодие 2024 года количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 4 123 млн шт., а их сумма - 3 093,1 млрд грн.

Поскольку бывают ситуации, когда без наличных денег не обойтись, их приходится снимать с того или иного банкомата. При этом условия и лимиты по снятию наличных денег в банкоматах разных банков Украины имеют ряд отличий.

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