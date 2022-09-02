Лимит цен на нефть нанесет серьезный удар по российским финансам, - Минфин США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Дженнифер Йеллен.

По ее словам, сегодня G7 сделала важный шаг вперед в достижении двойной цели: оказать давление на мировые цены на энергоносители и одновременно лишить президента России Владимира Путина доходов для финансирования войны в Украине.

Она также отметила, что "Большая семерка" значительно сократит основной источник финансирования войны, сохранив при этом поставки на мировые рынки за счет снижения цен на российскую нефть.

"Сегодняшние действия помогут нанести серьезный удар по российским финансам и одновременно помешают России вести неспровоцированную войну против Украины и ускорят ухудшение состояния российской экономики. Мы уже начали видеть влияние ценового потолка в поспешных попытках России договориться о двусторонних сделках с нефтью с огромными скидками", - добавила Йеллен.