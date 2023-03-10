Лимит санкций ЕС против России заканчивается, нужно усилить помощь Украине, - Боррель

"С точки зрения санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку. Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными - возможно, иногда слишком поэтапными", - сказал Боррель.

В ответ на вопрос о том, что ЕС будет делать дальше, глава дипломатии заявил, что следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины. Он добавил, что за операции на поле боя ответственна Украина, однако ответственность Европы заключается в "поддержке, предоставлении оружия и боеприпасов".

Боррель отметил, что главным приоритетом в поддержке остаются боеприпасы. По его плану, выделение 2 млрд евро помогло бы быстро решить проблему. Однако дипломат не исключает, что по системе совместных закупок Евросоюз мог бы приобрести для Украины и другое вооружение.

"Сегодня мы имеем войну на истощение, завтра у нас может быть война на перемещение, и тогда уровень затрат или потребление боеприпасов будет меньше - мы адаптируемся к постоянно меняющейся ситуации", - заявил Боррель.