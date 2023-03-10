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Лимит санкций ЕС против России заканчивается, нужно усилить помощь Украине, - Боррель

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Стокгольм, Пятница 10 марта 2023 14:09
Лимит санкций ЕС против России заканчивается, нужно усилить помощь Украине, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз почти исчерпал предел санкций против России. Поэтому странам ЕС следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью EURACTIV.

"С точки зрения санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку. Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными - возможно, иногда слишком поэтапными", - сказал Боррель.

В ответ на вопрос о том, что ЕС будет делать дальше, глава дипломатии заявил, что следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины. Он добавил, что за операции на поле боя ответственна Украина, однако ответственность Европы заключается в "поддержке, предоставлении оружия и боеприпасов".

Боррель отметил, что главным приоритетом в поддержке остаются боеприпасы. По его плану, выделение 2 млрд евро помогло бы быстро решить проблему. Однако дипломат не исключает, что по системе совместных закупок Евросоюз мог бы приобрести для Украины и другое вооружение.

"Сегодня мы имеем войну на истощение, завтра у нас может быть война на перемещение, и тогда уровень затрат или потребление боеприпасов будет меньше - мы адаптируемся к постоянно меняющейся ситуации", - заявил Боррель.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить на совместную закупку боеприпасов для Украины миллиард евро.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников считает, что этой суммы будет недостаточно. По его словам, нужно выделить в четыре раза больше.

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