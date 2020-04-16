Лимит на правки и рассмотрение законов по особой процедуре: Рада изменила регламент

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 242 нардепа.

Когда можно применить особую процедуру рассмотрения проекта

Согласно закону, в случае представления к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, законопроекта, рассматриваемого ВР по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, которое в пять раз или более превышает количество статей проекта первичного законодательного акта или количество пунктов проекта о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой проект может рассматриваться по особой процедуре.

При этом особая процедура применяется по предложению, подписанному не менее одной третью нардепов от конституционного состава Рады. За это предложение парламентарии должны проголосовать на пленарном заседании ВР большинством голосов от конституционного состава парламента при условии предоставления депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

Лимит на правки

В случае принятия Радой решения о применении особой процедуры в двухдневный срок со дня принятия такого решения каждая депутатская фракция (депутатская группа) вправе определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес профильного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта.

Кроме того, предусмотрено, что каждый внефракционный нардеп, предложения, поправки которого учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на которой он настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта.

Предполагается, что главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения, поправки, а затем готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

Процедура рассмотрения закона на пленарном заседании

На пленарном заседании рассмотрение законопроекта во втором чтении по особой процедуре предусматривает выступление главы комитета или представителя главного комитета, которое длится до 2 минут.

Затем происходит обсуждение предложений, поправок, включенных в уточненную сравнительную таблицу законопроекта, с возможным последующим голосованием по учету отклоненных или о подтверждении учтенных главным комитетом предложений, поправок, что предусматривает право на выступление:

инициатора отклоненной предложения, поправки - до 2 минут;

нардепа, который требует поставить на голосование (для ее подтверждения) предложение, поправку, учтенную главным комитетом, - до 1 минуты;

главы или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты.

После этого происходит принятие решения по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1043, за него проголосовали 234 депутата ВР.

Как писало РБК-Украина, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что изменения в регламент позволят принять закон о банках.