UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Лиманом піднято український прапор (фото)

Фото: Над Лиманом піднято український прапор (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Лиман Донецької області звільнений від російських окупантів. Над містом здійняли український прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом", - йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах. Кириленко заявив, що окупанти залишають по собі руїни та поки що влада почне налагоджувати логістику, завозити гуманітарну допомогу та видавати пенсії.

"Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано", - заявив очільник області.

За його словами, триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

Нагадаємо, що 01 жовтня українські військові увійшли до Лиману.

Вже ввечері того ж дня українські військові взяли Лиман під контроль.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський доповів, що українські військові повністю зачистили Лиман від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України