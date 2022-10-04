Над Лиманом піднято український прапор (фото)

"Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом", - йдеться у повідомленні.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах. Кириленко заявив, що окупанти залишають по собі руїни та поки що влада почне налагоджувати логістику, завозити гуманітарну допомогу та видавати пенсії.

"Окремо зауважу: тим, хто евакуювався, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано", - заявив очільник області.

За його словами, триває масштабна робота з розмінування, попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.