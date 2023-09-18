На Лимано-Куп’янському напрямку затишшя: росіяни "отримали на горіхи" від ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку фронту спостерігають деяке затишшя. Наразі там не фіксують бойових зіткнень між українськими та російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Зокрема, ми бачимо перекидання на Лимано-Куп’янському напрямку 25-ї армії. Зараз там відбувається деяке затишшя, в тому плані, що там не відбувається безпосередніх бойових зіткнень. Противник зараз більше робить акцент на артилерію", - сказав він.

При цьому речник повідомив, що на цьому напрямку росіяни 464 рази обстріляли українські позиції та 13 разів використали авіацію.

"Проте до бойових зіткнень він (противник - ред.) не переходить після того, як добряче отримав на горіхи від наших Сил оборони на цьому напрямку, зокрема під Новоєгорівкою та іншими населеними пунктами на цьому напрямку", - додав Євлаш.

Ситуація на сході

Ще минулого тижня тодішня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що окупанти відновлюють свої сили та поповнюють втрачену техніку на Лимано-Куп'янському напрямку.

До того ж, Євлаш наголошував, що загарбники змінили тактику на цьому напрямку. Зокрема, вони відмовились від м'ясних штурмів та вогневого валу, адже намагаються економити боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.