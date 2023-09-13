На Лимано-Куп'янському напрямку очікується загострення? Що кажуть про це експерти

Військовий експерт Владислав Селезньов попереджає, що Росія стягує резерви, тому те, коли вона сформує ударні сили, – це лише питання часу.

За його словами, на Лимано-Куп'янську вісь уже активно перекидають 25-ю армію РФ.

"Їм буквально муляє той факт, що вони досі не вийшли на лівий берег річки Оскіл і не захопили всю територію Луганської області. Основні зусилля нашої армії зосереджені на півдні, тому, гадаю, найближчими тижнями тут будуть бурхливі події. Тому що ворог розуміє, що у нас обмежені ресурси, і ми змушені перебувати в обороні", - пояснив він.

Що цьому передувало

Останніми місяцями російські окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців. При цьому, з даними розвідки, росіяни перекидають у Луганську області 25-у армію.

При цьому Сили оборони зазначають, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор". Речник Східного угруповування військ Ілля Євлаш заявляє, що загарбники формують ударний кулак, але поки їм не вистачає техніки.

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