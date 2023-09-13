На Лимано-Купянском направлении ожидается обострение? Что говорят об этом эксперты

Военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает, что Россия стягивает резервы, поэтому то, когда она сформирует ударные силы, - это только вопрос времени.

По его словам, на Лимано-Купянскую ось уже активно перекидывают 25-ю армию РФ.

"Им буквально мозолит тот факт, что они до сих пор не вышли на левый берег реки Оскол и не захватили всю территорию Луганской области. Основные усилия нашей армии сосредоточены на юге, поэтому, думаю, в ближайшие недели здесь будут бурные события. Потому что враг понимает, что у нас ограничены ресурсы, и мы вынуждены находиться в обороне", - объяснил он.

Что этому предшествовало

В последние месяцы российские оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск.

Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев. При этом, по данным разведки, россияне перекидывают в Луганскую область 25-ю армию.

При этом Силы обороны отмечают, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор". Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявляет, что захватчики формируют ударный кулак, но пока им не хватает техники.

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