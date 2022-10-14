В Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных

В пятницу, 14 октября, в деоккупированном Лимане (Донецкая область) следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения бойцов ВСУ. Всего там обнаружили тела 34 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, тела направили в морг. Там планируют идентифицировать их и установить причину смерти.

Также теперь следователи занялись эксгумацией тел мирных жителей, которых похоронили рядом с военными. За сутки полицейские обнаруживают более 10 погибших.

Эксгумация в Лимане (dn.npu.gov.ua)

Всего с 29 сентября в освобожденных населенных пунктах обнаружили тела 144 людей, которые погибли во время оккупации. Большинство погибших - 85 - это мирные жители. Часть из них имеет следы насильственной смерти.