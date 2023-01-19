В Лимане задержали женщину, занимавшуюся "энергосбытом" во время оккупации РФ
В деоккупированном Лимане (Донецкая область) задержана женщина, которая после захвата города начала сотрудничать с боевиками "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"Женщина добровольно заняла должность так называемого специалиста по энергосбыту государственного унитарного предприятия "Региональная энергоснабжающая компания технической единицы "Центральные электрические сети" Министерства угля и энергетики "ДНР", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что женщина организовывала работу подчиненного персонала, заключала договоры с потребителями электроэнергии и контролировала оплату горожанам денег за использованные энергоресурсы. Также женщина принимала решение об отключении абонентов от питания за неуплату счетов.
Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу. За совершенное правонарушение она может получить до 5 лет тюрьмы.
Напомним, во время временной оккупации города Лиман (Донецкая область) женщина начала сотрудничать с россиянами. Однако после освобождения населенного пункта ее обнаружили и задержали.
СБУ разоблачила коллаборанта во Львовской области. С начала войны предатель сдавал разведывательные данные о позициях наших воинов на Лиманском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.