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У звільненому Лимані затримали колаборантку, яка займалась "переписом" населення

Новость на русском →
Четвер 12 січня 2023 15:16
У звільненому Лимані затримали колаборантку, яка займалась "переписом" населення Фото: У звільненому Лимані затримали колаборантку, яка займалась "переписом" населення (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час тимчасової окупації міста Лиман (Донецька область) жінка почала співпрацювати з росіянами. Проте після звільнення населеного пункту її виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

Правоохоронці зазначають, що у липні 2022 року, коли місто окупувала армія РФ, жінка погодилась співпрацювати з представниками окупаційної адміністрації. У прокуратурі додали, що вона обійняла псевдопосаду "голови мікрорайону Комунальний "адміністрації м. Красний Лиман "ДНР".

"Підозрювана здійснювала загальне керівництво роботою свого заступника, призначала вуличних по мікрорайону та надавала розпорядження щодо перепису населення. Зібрану інформацію жінка передавала до окупаційної адміністрації захопленого міста", - додали у прокуратурі.

Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час тимчасової окупації міста Лиман (Донецька область) місцева жителька перейшла на бік РФ та отримала фейкову посаду. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Лиман був повністю зачищений від російських окупантів.

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