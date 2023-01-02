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СБУ затримала колаборанта, який здавав позиції ЗСУ в Лимані

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Понеділок 02 січня 2023 12:33
СБУ затримала колаборанта, який здавав позиції ЗСУ в Лимані Фото: СБУ затримала колаборанта, який здавав позиції ЗСУ в Лимані (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ викрила колаборанта у Львівській області. З початку війни зрадник здавав розвідувальні дані щодо позицій наших воїнів на Лиманському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Колаборантом виявився мешканець Донецької області, який після повномасштабного вторгнення Росії почав співпрацювати з ворогом.

"З початку війни він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався у Львівській область, де продовжив розвідувально-підривну діяльність", - додає СБУ.

Під виглядом ВПО він оселився поруч з одним з енергооб'єктів та продовжив збір інформації для ворога.

СБУ викрила зрадника під час спроби збору й передачі відомостей через "зв'язкового" у лавах терористів з "ДНР".

"Під час оперативних заходів у зловмисника виявлено мобільний телефон із листуванням з ворогом.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за вчинений злочин", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ заблокувала транснаціональний канал нелегальної втечі ухилянтів до країн ЄС.

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