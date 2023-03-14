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У Лимані СБУ затримала чиновницю "Укрпошти", яка отримала "підвищення" в окупації

Фото: у Лимані СБУ затримала чиновницю "Укрпошти", яка отримала "підвищення" в окупації (ssu gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Лимані Донецької області колаборантку, яка повернулася на свою посаду після звільнення міста. Під час окупації вона збирала для росіян персональні дані українців, що залишилися в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисницею виявилась колишня посадовиця одного з відділень Укрпошти на території Лиману. Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом та приєдналася до лав місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, росіяни призначили її очільницею "відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення ДНР"..

"Перебуваючи на "посаді" колаборантка збирала персональні дані громадян, які передавала російським окупантам. Примушувала пенсіонерів та пільговиків переводити соцвиплати під "російську юрисдикцію", - додали в відомстві.

Після звільнення Лиману фігурантка намагалася переховуватись від правосуддя і навіть повернулась на попереднє місце роботи в "Укрпошту".

Втім реалізувати свої "плани" їй так і не вдалось. Співробітники СБУ встановили факти колабораційної діяльності поплічниці ворога і затримали її.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Як повідомлялось, у Вінницькій області СБУ затримала пособника РФ, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я. За його плечима виявився послужний список із судимостей.

Також СБУ викрила поплічника окупантів, який фотографував переміщення підрозділів Сил оборони у Дніпропетровській області.

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