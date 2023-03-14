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В Лимане СБУ задержала чиновницу "Укрпочты", получившую "повышение" в оккупации

Фото: в Лимане СБУ задержала чиновницу "Укрпочты", получившую "повышение" в оккупации (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Лимане Донецкой области коллаборантку, которая вернулась на свою должность после освобождения города. Во время оккупации она собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница одного из отделений "Укрпочты" на территории Лимана. После захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с врагом и присоединилась к рядам местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, россияне назначили ее главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения ДНР".

"Находясь на "должности" коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", - добавили в ведомстве.

После освобождения Лимана фигурантка пыталась скрываться от правосудия и даже вернулась на прежнее место работы в "Укрпочте".

Впрочем, реализовать свои "планы" ей так и не удалось. Сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности приспешницы врага и задержали ее.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Как сообщалось, в Винницкой области СБУ задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался скрыться в Приднестровье. За его плечами оказался послужной список судимостей.

Также СБУ разоблачила приспешника оккупантов, который фотографировал перемещение подразделений Сил обороны в Днепропетровской области.

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