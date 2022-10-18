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В Лимані ексгумували тіла п'ятьох дітей

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Лиман, Вівторок 18 жовтня 2022 13:59
В Лимані ексгумували тіла п'ятьох дітей Фото: в Лимані ексгумували тіла п'ятьох дітей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Тіла п'ятьох дітей слідчі виявили в Лимані Донецької області. Троє з них - дівчатка (дві з них - сестрички) та двоє хлопчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому похованні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів",- йдеться в повідомленні.

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток - 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках.

"Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають", - додали в поліції.

Цифри

  • на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця;
  • серед цивільних - 67 чоловіків, 56 жінок, 5 дітей, стать 6 осіб не встановлено.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 14 жовтня, в деокупованому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію на місці масового поховання бійців ЗСУ. Загалом там виявили тіла 34 військових.

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