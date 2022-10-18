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В Лимане эксгумировали тела пятерых детей

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Лиман, Вторник 18 октября 2022 13:59
В Лимане эксгумировали тела пятерых детей Фото: в Лимане эксгумировали тела пятерых детей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Тела пятерых детей следователи обнаружили в Лимане Донецкой области. Трое из них - девочки (две из них - сестрички) и двое мальчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в собственном дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Полицейские достали из стихийных могил девочек - 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах.

"Две самые маленькие девочки - сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", - добавили в полиции.

Цифры

  • на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировано 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя;
  • среди гражданских - 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлено.

Как сообщалось, в пятницу, 14 октября, в деоккупированном Лимане (Донецкая область) следователи завершили эксгумацию на месте массового захоронения бойцов ВСУ. Всего там обнаружили тела 34 военных.

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