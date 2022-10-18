В Лимане эксгумировали тела пятерых детей

Тела пятерых детей следователи обнаружили в Лимане Донецкой области. Трое из них - девочки (две из них - сестрички) и двое мальчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в собственном дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", - говорится в сообщении.

Полицейские достали из стихийных могил девочек - 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах.

"Две самые маленькие девочки - сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", - добавили в полиции.

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