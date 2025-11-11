Лиман на Донеччині повністю залишився без газу через удари РФ

Місто Лиман у Донецькій області повністю залишилось без газу після масованих ударів росіян по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Донецької ОВА.
"У період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Дрнецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями. Зафіксовані пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району", - зазначили у ОВА.
Також повідомляється, що ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.
"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість", - повідомив голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.
За його словами, працівники аварійно-диспетчерської служби виїжджають на місця подій одними з перших, одразу після обстрілів, як тільки дозволяє безпекова ситуація, ризикуючи власним життям, аби мешканці могли безпечно користуватися газом навіть у складних умовах прифронтових територій.
Війська РФ щодня атакують цивільну інфраструктуру у Донецькій області. Так, ворог вдень 6 листопада вдарив дроном по пасажирському автобусу у Краматорську Донецької області. Постраждали дві людини.
Також 5 листопада росіяни завдали чергового удару по місту Краматорськ Донецької області. Під обстріл потопила рятувальна частина та промислова зона. Відомо про постраждалих.
Окрім того, раніше раніше російська армія завдала дронового удару по місту. Ворог влучив по приватному сектору, відомо про постраждалих.