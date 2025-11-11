Лиман на Донеччині повністю залишився без газу через удари РФ

"У період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Дрнецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями. Зафіксовані пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району", - зазначили у ОВА.

Також повідомляється, що ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.

"Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість", - повідомив голова правління АТ "Донецькоблгаз" Вадим Батій.

За його словами, працівники аварійно-диспетчерської служби виїжджають на місця подій одними з перших, одразу після обстрілів, як тільки дозволяє безпекова ситуація, ризикуючи власним життям, аби мешканці могли безпечно користуватися газом навіть у складних умовах прифронтових територій.