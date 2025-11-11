Лілія Ребрик показала трендові уггі - взуття, яке носитимуть усі цієї зими

Тренд сезону - уггі на платформі

Головним акцентом у луці Лілії стали уггі на платформі - одна з найпопулярніших моделей зими 2025-2026. Таке взуття об'єднує відразу декілька ключових тенденцій: практичність, затишок і стиль oversize.

Модель без задника надає образу невимушеності, а висока масивна підошва забезпечує тепло і комфорт навіть у найлютіші морози.

Взуття виконане з натуральної замші пісочного відтінку, а по краю видніються густі хутряні вставки, що створюють ефект м'якості й тепла.

Подібні моделі вже кілька сезонів поспіль утримують лідерство серед fashion-трендів. Їх цінують за здатність поєднувати затишок домашніх капців зі стильним міським виглядом.

Такі уггі ідеально пасують для повсякденних образів - прогулянок, походів до кав'ярень чи коротких зустрічей у місті. До того ж платформа додає кілька сантиметрів зросту і водночас візуально витягує силует.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Затишний образ у стилі спорт шик

Для прогулянки Лілія обрала монохромний спортивний костюм насиченого шоколадного відтінку.

Худі та широкі штани створюють ефект спортивного шику - одного з найгарячіших трендів цього сезону. Такий крій не тільки зручний, а й візуально додає образу легкості та розслабленості.

Поверх костюма зірка накинула вкорочену стьобану жилетку світло-бежевого кольору. Цей елемент надає "луку" багатошаровості та водночас чудово контрастує з темним низом.

Жилетка - одна з базових речей холодного сезону, адже вона поєднує функціональність і стиль, залишаючи свободу рухів.

Ребрик показала розслаблений "лук" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Аксесуари, які роблять образ виразним

Свій образ Ребрик доповнила червоною сумкою кросбоді, яка стала кольоровим акцентом у стриманій палітрі. На одній зі світлин телеведуча доповнила "лук" темним шарфом, який додає образу ще більшого затишку.

Не менш цікавий штрих - високі світлі шкарпетки, які визирають з-під штанів і створюють стильний "вуличний" лук. Це просте, але модне рішення, яке часто використовують fashion-інфлюенсери для створення актуальних casual-"луків".

Лілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Модна формула від Лілії Ребрик

Образ Ребрик - чудовий приклад того, як поєднувати зручність, тепло і сучасні тенденції. Спортивний костюм, жилет і трендові уггі створюють ідеальне поєднання для холодного сезону.

Цей лук легко адаптувати для повсякденного життя: його можна носити як для прогулянок, так і для неформальних зустрічей. При цьому він залишається максимально стильним і продуманим до дрібниць.

Лілія вкотре довела, що комфорт і мода цілком сумісні. А її приклад може стати натхненням для тих, хто шукає ідеї, як виглядати сучасно навіть у найпрохолодніші дні.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)