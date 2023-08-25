ua en ru
Пт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліквідували в тилу. В ЗСУ показали роботу іноземних добровольців

П'ятниця 25 серпня 2023 17:04
UA EN RU
Ліквідували в тилу. В ЗСУ показали роботу іноземних добровольців Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іноземні добровольці продемонстрували свою роботу на фронті. Ліквідували російського окупанта в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ України.

"Іноземні добровольці зайшли в тил росіян – одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої", - пише пресслужба.

Зазначається, що уцілілого росіянина було взято в полон.

Втрати Росії у війні

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, протягом минулої доби, 24 серпня, наші воїни ліквідували ще 470 окупантів. Станом на ранок, з початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила близько 259 630 одиниць особового складу.

Зокрема командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як українські військові влаштували "сафарі" на техніку та засоби РЕБ росіян за допомогою FPV-дронів.

За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, протягом минулої доби на Таврійському напрямку військові здійснили 1327 вогневих завдань. Втрати ворога склали більше 200 одиниць живої сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
Військкомати матимуть більше інформації про чоловіків: що відомо
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші