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Ліквідували сотні окупантів: у ГУР показали відео роботи наземних роботів на фронті

Фото: у ГУР показали відео роботи наземних роботів на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів - малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів", - розповіли у ГУР.

На відео - унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем.

Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом - бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.

Наземні дрони широко використовуються розвідниками для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову - без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп’янському та Покровському напрямках.

Раніше ми писали про те, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти. Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе

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