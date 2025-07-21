Ликвидировали сотни оккупантов: в ГУР показали видео работы наземных роботов на фронте

"На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов - малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов", - рассказали в ГУР.

На видео - уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом - боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.

Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, топлива и провизии на передовую - без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях.