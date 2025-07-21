ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ліквідували сотні окупантів: у ГУР показали відео роботи наземних роботів на фронті

Понеділок 21 липня 2025 21:08
UA EN RU
Ліквідували сотні окупантів: у ГУР показали відео роботи наземних роботів на фронті Фото: у ГУР показали відео роботи наземних роботів на фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи для логістичних та евакуаційних місій, а також для знищення особового складу й укриттів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів - малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставок просто на позиції московитів", - розповіли у ГУР.

На відео - унікальні кадри бойової та логістичної роботи із застосуванням сучасних роботизованих систем.

Також розвідники продемонстрували експериментальний наземний дрон із гранатометом - бойовий комплекс, що може ефективно завдавати ураження ворогу в укриттях. Наразі система проходить адаптацію до бойових умов.

Наземні дрони широко використовуються розвідниками для евакуації пошкодженого обладнання, доставки боєприпасів, FPV-дронів, пального та провізії на передову - без ризику для особового складу. Такі логістичні завдання активно виконуються на Торецькому, Куп’янському та Покровському напрямках.

Раніше ми писали про те, що вперше в історії російські окупанти капітулювали перед українськими наземними роботизованими комплексами без участі піхоти. Ворожі фортифікації атакували FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси-камікадзе

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні