ua en ru
Пн, 21 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ликвидировали сотни оккупантов: в ГУР показали видео работы наземных роботов на фронте

Понедельник 21 июля 2025 21:08
UA EN RU
Ликвидировали сотни оккупантов: в ГУР показали видео работы наземных роботов на фронте
Автор: Наталья Кава

Военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

"На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов - малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов", - рассказали в ГУР.

На видео - уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.

Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом - боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.

Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, топлива и провизии на передовую - без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях.

Ранее мы писали о том, что впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед украинскими наземными роботизированными комплексами без участия пехоты. Вражеские фортификации атаковали FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы-камикадзе

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе