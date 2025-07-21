Ликвидировали сотни оккупантов: в ГУР показали видео работы наземных роботов на фронте
Военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
"На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов - малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов", - рассказали в ГУР.
На видео - уникальные кадры боевой и логистической работы с применением современных роботизированных систем.
Также разведчики продемонстрировали экспериментальный наземный дрон с гранатометом - боевой комплекс, который может эффективно наносить поражение врагу в укрытиях. Сейчас система проходит адаптацию к боевым условиям.
Наземные дроны широко используются разведчиками для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, топлива и провизии на передовую - без риска для личного состава. Такие логистические задачи активно выполняются на Торецком, Купянском и Покровском направлениях.
Ранее мы писали о том, что впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед украинскими наземными роботизированными комплексами без участия пехоты. Вражеские фортификации атаковали FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы-камикадзе
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