Ліквідували понад 70 цілей. СБУ показала, як "білі вовки" відстрілюють окупантів

Підрозділ Центру спеціальних операцій "А" СБУ "Білий вовк" за останній місяць ліквідував понад 70 цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Наші спецпризначенці дуже люблять "мінусувати" ворогів разом із їх технікою та укріпленими позиціями", - пояснили в СБУ.
За даними Служби безпеки, спецпризначенці знищили 72 цілі за останній місяць. Серед них:
За даними Генштабу, в Україні на фронті впродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 23 січня, склали 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 51 артсистему і 59 бойових броньованих машин.
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