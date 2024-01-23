Ликвидировали более 70 целей. СБУ показала, как "белые волки" отстреливают оккупантов

"Наши спецназовцы очень любят "минусировать" врагов вместе с их техникой и укрепленными позициями", - объяснили в СБУ.

По данным Службы безопасности, спецназовцы уничтожили 72 цели за последний месяц. Среди них:

8 танков,

8 ББМ,

2 военных грузовика,

1 систему ПВО,

1 РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой,

39 фортификационных объектов,

7 огневых позиций,

1 склад с боеприпасами.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

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