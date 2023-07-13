Знищили окупантів і човен. ССО провели операцію на одному з островів Дніпра (відео)

Українські військові провели спецоперацію на одному з островів Дніпра. В результаті цього було знищено 1 човен противника і ще 1 пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Після проведення аеророзвідки одного з островів на річці Дніпро, виявлено позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Проведення операції
Зазначається, що було прийнято рішення висунутися в район і знищити особовий склад та в подальшому взяти під контроль визначений район.
"Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника", - пишуть у ССО.
Результати операції
Роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. В результаті операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того, знешкоджено 5 окупантів.
Раніше повідомлялось, що українські військові працювали по ворожих човнах в ніч на вівторок, 4 липня. ЗСУ позбавили окупантів можливості пересуватися по воді.
До цього керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповідала, що окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту.
І хоча ЗСУ постійно їх зачищають, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів, влаштовуючи так звані килимові обстріли, щоб налаштувати місцеве населення проти Сил оборони.
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