Ліквідували міжнародний наркосиндикат. СБУ провела спецоперацію з Польщею

Служба безпеки України (СБУ) та правоохоронці Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення, а також продажу важких наркотиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
В рамках спецоперації загалом в обидвох країнах було затримано 10 членів міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Щомісячний "прибуток" банди перевищував 100 тисяч доларів.
Для прихованого ввезення прекурсору фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Після цього "посилки" відправляли спільникам в Україні через рейсові автобуси, а також поштові сервіси.
Середня вага "посилки" становила 5 кілограмів - це 50 тисяч пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор.
Після отримання "товару" фігуранти збували його частину через дилерів. Зокрема частина залишалась в нарколабораторії у Дніпропетровській області, де виготовлявся амфетамін.
Під час спецоперації було одночасно затримано всіх членів наркотрафіку: шестеро фігурантів перебували на території Європейського союзу (ЄС), а ще четверо - у Запоріжжі й Кривому Розі.
Організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя, один з яких на початку 2022-го виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" банди, що відповідало за контрабанду прекурсору. Інший брат залишився у Запоріжжі та координував "імпорт", а також продаж в інших областях України.
Затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями:
Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Вирішується питання щодо оголошення додаткової підозри за створення та участь у злочинній організації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2024-го у Черкаській області правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке виробляло великі партії важких психотропних речовин.
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