Ліквідували міжнародний наркосиндикат. СБУ провела спецоперацію з Польщею

Деталі спецоперації

В рамках спецоперації загалом в обидвох країнах було затримано 10 членів міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Щомісячний "прибуток" банди перевищував 100 тисяч доларів.

Для прихованого ввезення прекурсору фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Після цього "посилки" відправляли спільникам в Україні через рейсові автобуси, а також поштові сервіси.

Середня вага "посилки" становила 5 кілограмів - це 50 тисяч пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор.

Після отримання "товару" фігуранти збували його частину через дилерів. Зокрема частина залишалась в нарколабораторії у Дніпропетровській області, де виготовлявся амфетамін.

Затримання

Під час спецоперації було одночасно затримано всіх членів наркотрафіку: шестеро фігурантів перебували на території Європейського союзу (ЄС), а ще четверо - у Запоріжжі й Кривому Розі.

Організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя, один з яких на початку 2022-го виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" банди, що відповідало за контрабанду прекурсору. Інший брат залишився у Запоріжжі та координував "імпорт", а також продаж в інших областях України.

Що загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями:

ч. 3 ст. 305 - контрабанда прекурсорів;

ч. 3 ст. 307 - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

ч. 3 ст. 311 - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів;

ч. 2 ст. 317 - організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Зловмисники наразі перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Вирішується питання щодо оголошення додаткової підозри за створення та участь у злочинній організації.