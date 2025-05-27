Ликвидировали международный наркосиндикат. СБУ провела спецоперацию с Польшей

Детали спецоперации

В рамках спецоперации всего в обеих странах были задержаны 10 членов международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина. Ежемесячная "прибыль" банды превышала 100 тысяч долларов.

Для скрытого ввоза прекурсора фигуранты прятали его в емкостях с детским питанием и кормом для животных. После этого "посылки" отправляли сообщникам в Украине через рейсовые автобусы, а также почтовые сервисы.

Средний вес "посылки" составлял 5 килограммов - это 50 тысяч таблеток запрещенных препаратов, в состав которых входит прекурсор.

После получения "товара" фигуранты сбывали его часть через дилеров. В частности часть оставалась в нарколаборатории в Днепропетровской области, где изготавливался амфетамин.

Задержание

Во время спецоперации были одновременно задержаны все члены наркотрафика: шестеро фигурантов находились на территории Европейского союза (ЕС), а еще четверо - в Запорожье и Кривом Роге.

Организаторами наркотрафика оказались двое братьев из Запорожья, один из которых в начале 2022-го выехал в ЕС, где сформировал зарубежное "крыло" банды, которое отвечало за контрабанду прекурсора. Другой брат остался в Запорожье и координировал "импорт", а также продажу в других областях Украины.

Что грозит

Задержанным сообщено о подозрении по четырем статьям:

ч. 3 ст. 305 - контрабанда прекурсоров;

ч. 3 ст. 307 - незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

ч. 3 ст. 311 - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров;

ч. 2 ст. 317 - организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Решается вопрос об объявлении дополнительного подозрения за создание и участие в преступной организации.