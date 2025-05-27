Ликвидировали международный наркосиндикат. СБУ провела спецоперацию с Польшей

Служба безопасности Украины (СБУ) и правоохранители Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды в Украину прекурсоров для изготовления, а также продажи тяжелых наркотиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
В рамках спецоперации всего в обеих странах были задержаны 10 членов международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина. Ежемесячная "прибыль" банды превышала 100 тысяч долларов.
Для скрытого ввоза прекурсора фигуранты прятали его в емкостях с детским питанием и кормом для животных. После этого "посылки" отправляли сообщникам в Украине через рейсовые автобусы, а также почтовые сервисы.
Средний вес "посылки" составлял 5 килограммов - это 50 тысяч таблеток запрещенных препаратов, в состав которых входит прекурсор.
После получения "товара" фигуранты сбывали его часть через дилеров. В частности часть оставалась в нарколаборатории в Днепропетровской области, где изготавливался амфетамин.
Во время спецоперации были одновременно задержаны все члены наркотрафика: шестеро фигурантов находились на территории Европейского союза (ЕС), а еще четверо - в Запорожье и Кривом Роге.
Организаторами наркотрафика оказались двое братьев из Запорожья, один из которых в начале 2022-го выехал в ЕС, где сформировал зарубежное "крыло" банды, которое отвечало за контрабанду прекурсора. Другой брат остался в Запорожье и координировал "импорт", а также продажу в других областях Украины.
Задержанным сообщено о подозрении по четырем статьям:
Злоумышленники сейчас находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Решается вопрос об объявлении дополнительного подозрения за создание и участие в преступной организации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце 2024-го в Черкасской области правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая производила крупные партии тяжелых психотропных веществ.
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