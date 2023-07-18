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В ліквідованому IBOX Bank спростовують інформацію про підозру своїм топ-менеджерам

Фото: в ліквідованому IBOX Bank спростовують інформацію про підозру своїм топ-менеджерам
Автор: Олександр Мороз

В IBOX BANK відреагували на інформація про те, що трьом топ-менеджерам банку було оголошено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, та незаконній організації азартних ігор. В банку стверджують, що це не відповідає дійсності.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна на повідомлення, розповсюджене комунікаційною службою фінустанови.

"Сьогодні низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що трьом високопосадовцям банку було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, та незаконній організації азартних ігор. У зв’язку з цим АТ "АЙБОКС БАНК" повідомляє, що жодні підозри високопосадовцям банку не вручалися. Інформація про це, розповсюджена у ЗМІ з посиланням на анонімні джерела, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

В офіційні позиції банку також зазначається, що після оголошенням Нацбанком України рішення про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства "Айбокс Банк" та його ліквідацію, банк "виконав усі фінансові зобов’язання перед фізичними та юридичними особами-клієнтами банку".

У банку вважають, що розповсюджена інформація має "на меті вчинення тиску з метою заволодіння коштами статутного фонду".

"На рахунках АТ "АЙБОКС БАНК" залишилися кошти статутного фонду. АТ "АЙБОКС БАНК" розглядає інформаційні повідомлення, що не відповідають дійсності, як спробу маніпуляцій та вчинення тиску з боку правоохоронців на виконання замовлення з метою заволодіння цими коштами", - додала в прес-службі.

Юристи банку також вивчають можливість звернення до суду з метою захисту ділової репутації топ-менеджерів фінустанови та від протиправних посягань на кошти статутного фонду.

Крім того, АТ "АЙБОКС БАНК" звернувся до посольства США в Україні з проханням "звернути увагу на неправомірний тиск на фінансову установу", що проходить процедуру ліквідації відповідно до закону.

Що відомо про IBOX Bank

Нагадаємо, ще у березні цього року Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати IBOX Bank.

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Національний банк України