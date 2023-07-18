В ликвидированном IBOX Bank опровергают информацию о подозрении своим топ-менеджерам

"Сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что трем чиновникам банка было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, и незаконной организации азартных игр. В связи с этим АО "АЙБОКС БАНК" сообщает, что никакие подозрения чиновникам банка не вручались. Информация об этом, распространенная в СМИ со ссылкой на анонимные источники, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В официальные позиции банка также отмечается, что после объявления Нацбанком Украины решения об отзыве банковской лицензии у акционерного общества "Айбокс Банк" и его ликвидации, банк "выполнил все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами-клиентами банка".

В банке считают, что распространенная информация имеет "цель оказания давления с целью завладения средствами уставного фонда".

"На счетах АО "АЙБОКС БАНК" остались средства уставного фонда. АО "АЙБОКС БАНК" рассматривает не соответствующие действительности информационные сообщения как попытку манипуляций и оказание давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами", - добавила в пресс-службе.

Юристы банка также изучают возможность обращения в суд с целью защиты деловой репутации топ-менеджеров финучреждения и противоправных посягательств на средства уставного фонда.

Кроме того, АО "АЙБОКС БАНК" обратилось в посольство США в Украине с просьбой "обратить внимание на неправомерное давление на финансовое учреждение", которое проходит процедуру ликвидации в соответствии с законом.

Что известно об IBOX Bank

Напомним, еще в марте этого года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank.

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