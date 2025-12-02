Ликвидировано еще 1110 врагов: Генштаб ВСУ обновил утреннюю статистику на 2 декабря

С момента полномасштабного вторжения и вплоть до 2 декабря противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, самолеты и дроны.

Автомобильная и специальная техника Автомобильной техники уничтожено 68 641 (+58 за последние сутки), специальной техники — 4 011 (+1 за последние сутки).

Флот противника Потери включают 28 кораблей и катеров, а также 1 подводную лодку.

По состоянию на 2 декабря 2025 года суммарные потери вооруженных сил противника с начала полномасштабного вторжения в Украину оцениваются следующим образом.

Напоминаем, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по Украине, нацеливаясь на ключевые объекты энергетики и военно-промышленного комплекса. По данным российских СМИ, глава Генштаба РФ доложил президенту о выполнении намеченного "плана Генштаба" с массированными "ответными" ударами.

