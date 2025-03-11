Ліквідовано понад 150 окупантів: ЗСУ відбили масштабний штурм РФ на Сіверському напрямку

Втрати росіян

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу та техніки, 12 артилерійських засобів, два пункти управління, пункт управління БпЛА, а також ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 23 бойових броньованих машини, 75 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 198 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 134 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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