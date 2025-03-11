RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ликвидировано более 150 оккупантов: ВСУ отбили масштабный штурм РФ на Северском направлении

Иллюстративное фото: ВСУ отбили масштабный штурм РФ на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пыталась штурмовать позиции украинских военных на Северском направлении. Для этого было привлечено большое количество техники и личного состава оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Луганск".

По данным украинских военных, россияне штурмовали их на бронированной технике, багги, квадроциклах и автомобилях.

"Северское направление. Новое наступление с применением бронетехники было остановлено Силами обороны Украины, которые входят в состав ОТГ "Луганск", - сказано в сообщении.

В результате боя россияне понесли следующие потери:

  • 14 БМП - уничтожено;
  • 16 ББМ - повреждены;
  • 1 танк - уничтожен, еще 2 - повреждены;
  • 3 единицы легкового автотранспорта - уничтожено;
  • 3 багги - уничтожено;
  • 2 квадроцикла - уничтожено.

Также было ликвидировано 159 единиц живой силы противника.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине