Ликвидировано более 150 оккупантов: ВСУ отбили масштабный штурм РФ на Северском направлении

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, 12 артиллерийских средств, два пункта управления, пункт управления БпЛА, а также еще одну другую важную цель российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 23 боевых бронированных машины, 75 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 198 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 134 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

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