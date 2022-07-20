Ліквідовано ще 200 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

Збройні Сили України ліквідували ще 200 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали: особового складу - близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1700 (+9);

бойових броньованих машин - 3905 (+13);

артилерійських систем - 856 (+5);

РСЗВ - 250 (+2);

засоби ППО - 113 (+0);

літаків - 221 (+1);

вертольотів - 188 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 703 (+10);

крилаті ракети - 167 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8);

спеціальної техніки - 70 (+0).