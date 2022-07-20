Ліквідовано ще 200 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Збройні Сили України ліквідували ще 200 російських військовослужбовців. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38750 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Бахмутівському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 20 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1700 (+9);
- бойових броньованих машин - 3905 (+13);
- артилерійських систем - 856 (+5);
- РСЗВ - 250 (+2);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків - 221 (+1);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 703 (+10);
- крилаті ракети - 167 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2775 (+8);
- спеціальної техніки - 70 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ на південному напрямку завдали удари по декількох командних пунктах, станціям управління та базам логістичного забезпечення.
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