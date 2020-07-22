На ликвидацию последствий пожаров в Луганской области направили почти 55 млн гривен

Соответствующее решение Кабмин одобрил на своем заседании
Кабинет министров Украины выделил почти 55 млн гривен на ликвидацию последствий масштабных пожаров в Луганской области. Средства выделят из резервного фонда.
Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина.
А именно правительство выделило 54 713,96 тысячи гривен. Из них - для Луганской облгосадминистрации - 30,36 млн гривен:
Кроме того, Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов для Государственного агентства лесных ресурсов выделили 24 353, 96 тысячи гривен на ликвидацию последствий пожаров в области.
Отметим, ранее в Луганской ОГА подсчитали, что ориентировочный размер ущерба только от потери лесных насаждений составляет более 450 млн гривен.
Напомним, ранее стало известно, что пострадавшие от пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен за сгоревший дом, кроме того, материальную помощь получат семьи погибших.
Как писало РБК-Украина, в результате пожаров погибли пять человек, местные власти уже выделили по 200 тыс. гривен за погибших.