На ліквідацію наслідків пожеж у Луганській області направили майже 55 млн гривень

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення Кабмін схвалив на своєму засіданні

Кабінет міністрів України виділив майже 55 млн гривень на ліквідацію наслідків масштабних пожеж у Луганській області. Кошти виділять з резервного фонду.

Про це свідчить відповідне розпорядження Кабміну.

А саме уряд виділив 54 713,96 тисячі гривень. З них - для Луганської облдержадміністрації 30,36 млн гривень:

для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих у розмірі по 200 тисяч гривень на кожного загиблого члена сім'ї,

власникам житлових будинків, які були повністю зруйновані пожежами - 300 тисяч гривень на сім'ю,

сім'ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту - 50 тис. гривень на сім'ю,

сім'ям, житлові будинки яких пошкоджені - 20 тисяч гривень на сім'ю.

Крім того, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів для Державного агентства лісових ресурсів виділили 24 353, 96 тисяч гривень на ліквідацію наслідків пожеж в області.

Відзначимо, раніше в Луганській ОДА підрахували, що орієнтовний розмір збитку тільки від втрати лісових насаджень складає понад 450 млн гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що постраждалі від пожеж у Луганській області отримають по 300 тисяч гривень за згорілий будинок, крім того, матеріальну допомогу отримають сім'ї загиблих.

Як писало РБК-Україна, в результаті пожеж загинули п'ятеро людей, місцева влада вже виділила по 200 тис. гривень за загиблих.