Для ліквідації наслідків атаки на Київ залучили авіацію

"Два гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяні в тушінні пожеж", - сказав він на місті руйнування будинку в Києві.

Клименко повідомив, що у Києві залучено близько одиниць техніки. "Це і медична техніка і рятувальна техніка", - розповів міністр.

Він повідомив, що зараз до Києві прибувають підрозділи рятувальної техніки з області.

"Авіація також активно працює по місту Києву. І залучені роботизовані наші підрозділи безпілотних сил ДСНС", - сказав глава ДСНС Андрій Даник