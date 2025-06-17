Для ліквідації наслідків атаки на Київ залучили авіацію

У Києві для ліквідації наслідків удару залучена велика кількість рятувальної техніки. Працює також авіація.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Два гелікоптера Державної служби з надзвичайних ситуацій задіяні в тушінні пожеж", - сказав він на місті руйнування будинку в Києві.
Клименко повідомив, що у Києві залучено близько одиниць техніки. "Це і медична техніка і рятувальна техніка", - розповів міністр.
Він повідомив, що зараз до Києві прибувають підрозділи рятувальної техніки з області.
"Авіація також активно працює по місту Києву. І залучені роботизовані наші підрозділи безпілотних сил ДСНС", - сказав глава ДСНС Андрій Даник
Нагадаємо, російські війська нанесли ракетно-дроновий удар по Києву вночі 17 червня. Наразі відомо вже про 14 загиблих, але точної інформації поки немає, оскільки на місцях працюють рятувальники.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.
У Солом'янському районі Києва по багатоповерхівці вдарила балістична ракета. Вона фактично пройшла всі дев'ять поверхів зверху донизу.
Загалом зафіксовано наслідки атаки на 12 локаціях у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах.
У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.
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