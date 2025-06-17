Для ликвидации последствий атаки на Киев привлекли авиацию

В Киеве для ликвидации последствий удара привлечено большое количество спасательной техники. Работает также авиация.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Два вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям задействованы в тушении пожаров", - сказал он на месте разрушения дома в Киеве.
Клименко сообщил, что в Киеве привлечено около единиц техники. "Это и медицинская техника и спасательная техника", - рассказал министр.
Он сообщил, что сейчас в Киев прибывают подразделения спасательной техники из области.
"Авиация также активно работает по городу Киеву. И привлечены роботизированные наши подразделения беспилотных сил ГСЧС", - сказал глава ГСЧС Андрей Даник
Напомним, российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по Киеву ночью 17 июня. Сейчас известно уже о 14 погибших, но точной информации пока нет, поскольку на местах работают спасатели.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, количество пострадавших в столице увеличивается. На данный момент их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города.
В Соломенском районе Киева по многоэтажке ударила баллистическая ракета. Она фактически прошла все девять этажей сверху вниз.
В целом зафиксированы последствия атаки на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах.
В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу.
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