UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для ліквідації наслідків атак на об’єкти енергетики необхідно переглянути цінові обмеження, - експерт

Фото: для ліквідації наслідків атак на об’єкти енергетики необхідно переглянути цінові обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для того, щоб енергетики мали змогу швидше відновлювати пошкоджену росіянами енергетичну інфраструктуру необхідно переглянути граничний рівень цінових обмежень на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в Facebook.

"Терміново слід призвести систему ціноутворення до того стану, щоб вона не руйнувала фінансову стійкість підприємств й хоча б забезпечувала їх беззбитковість. Як перший крок доцільно переглянути граничний рівень прайскепів (цінові обмеження на ринку електроенергії, - ред.)", - сказав він.

Омельченко зазначив, що енергетичним компаніям необхідні мільярди гривень не лише на термінове відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, але й на створення і поповнення резервів критичного обладнання на випадок наступних атак.

Він підкреслив, що енергетичному ринку необхідно більше ліквідності, щоб пройти цей "ракетопад".

"Якщо не змінювати потворну модель ринку, то шансів вижити в енергетики України немає, що повністю відповідає інтересам рашистів терористів, а не українського народу", - додав Омельченко.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергіяинфраструктура