Для ликвидации последствий атак на объекты энергетики необходимо пересмотреть ценовые ограничения, - эксперт

"Срочно следует привести систему ценообразования к тому состоянию, чтобы она не разрушала финансовую устойчивость предприятий и хотя бы обеспечивала их безубыточность. Как первый шаг целесообразно пересмотреть предельный уровень прайскепов (ценовые ограничения на рынке электроэнергии, - ред.)", - сказал он.

Омельченко отметил, что энергетическим компаниям необходимы миллиарды гривен не только на срочное восстановление поврежденных энергетических объектов, но и на создание и пополнение резервов критического оборудования в случае последующих атак.

Он подчеркнул, что энергетическому рынку необходимо больше ликвидности, чтобы пройти этот "ракетопад".

"Если не менять уродливую модель рынка, то шансов выжить у энергетики Украины нет, что полностью отвечает интересам рашистов террористов, а не украинского народа", - добавил Омельченко.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.