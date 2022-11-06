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Для ликвидации последствий атак на объекты энергетики необходимо пересмотреть ценовые ограничения, - эксперт

Фото: для ликвидации последствий атак на объекты энергетики необходимо пересмотреть ценовые ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Для того чтобы энергетики могли быстрее восстанавливать поврежденную россиянами энергетическую инфраструктуру, необходимо пересмотреть предельный уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко в Facebook.

"Срочно следует привести систему ценообразования к тому состоянию, чтобы она не разрушала финансовую устойчивость предприятий и хотя бы обеспечивала их безубыточность. Как первый шаг целесообразно пересмотреть предельный уровень прайскепов (ценовые ограничения на рынке электроэнергии, - ред.)", - сказал он.

Омельченко отметил, что энергетическим компаниям необходимы миллиарды гривен не только на срочное восстановление поврежденных энергетических объектов, но и на создание и пополнение резервов критического оборудования в случае последующих атак.

Он подчеркнул, что энергетическому рынку необходимо больше ликвидности, чтобы пройти этот "ракетопад".

"Если не менять уродливую модель рынка, то шансов выжить у энергетики Украины нет, что полностью отвечает интересам рашистов террористов, а не украинского народа", - добавил Омельченко.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.

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